全球鋰離子電池供應鏈最新排行曝光，中國大陸今年被加拿大超車退居第二，美國排名第三。大陸首度痛失世界鋰電池供應鏈寶座。

據研究機構「新能源財經」（BNEF）指出，加拿大的原材料資源、與美國汽車產業強有力的結合，以及強大的ESG（環境保護、社會責任、公司治理）承諾，使其在電池供應競爭擁有優勢。

儘管大陸在既有供應鏈仍然強勢，但鋰離子電池整個生命周期的可持續性日益重要，代表大陸必須採取積極的方法，來解決ESG缺失，使其供應鏈能長期受益。

美國穩坐第三名，主要是因應史上最大氣候變遷，2022年簽署通過通膨削減法案，約3690億美元用於減少二氧化碳排放及實現綠色環保目標。

德國排行第四；南韓、芬蘭並列第五；東南亞的印度與印尼推進五個名次，分別居第13名、第17名。

BNEF這項排行是依據五個同等權重類別的供應鏈潛力：原材料、電池製造、下游需求、環境、社會責任和公司治理（ESG）因素，以及「工業、基礎設施和創新」，最後綜合得出總排名，評比30個國家的結果。