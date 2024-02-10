年節相聚免不了吃吃喝喝，大魚大肉後，有些人痛風跟著報到，醫師提醒，要避免痛風發作，除要少吃海鮮、火鍋湯等高普林食物，香蕉、葡萄、梨子等有高糖分的水果，也不能多吃，因糖會加速尿酸合成，可能導致痛風發作。

痛風是常見的關節炎，由於尿酸的結晶堆積在關節，導致關節紅腫、發熱疼痛。泌尿科醫師戴定恩在臉書粉專PO文指出，尿酸是食物裡普林代謝後的產物，當普林攝取過多，就會導致尿酸無法排出，這些狀況又特別容易在長輩身上發生，需要我們多為長輩留心，以免痛風發作，以下有四點要注意。

■海鮮攝取要小心：海鮮粥經常被大家戲稱為痛風粥，不是沒有道理的，海鮮類的食物，雖然有充足的營養，不過同時也含有較高的普林，平常適量攝取沒事，一但過量很可能就會對身體健康造成威脅。

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■高糖水果別貪心：雖然水果是有助身體健康的食物，不過大多數水果都含有糖分，糖會加速尿酸合成，一但攝取過多高糖分的水果，像是香蕉、葡萄、梨子，都容易導致痛風。建議大家可以多吃芭樂、李子這類的低糖分水果。

■少量酒精才安心：過年團聚想要盡興，不少人會開瓶陳年老酒來慶祝團圓，不過大量的酒精代謝容易抑制尿酸排出，加上年節無節制的飲食，容易使得痛風情況發生。

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■沒事喝水好放心：「沒事多喝水，多喝水沒事！」過年大魚大肉，更是需要多喝水來維持身體健康。喝水除了能夠幫助尿酸排出，比起含糖飲料富含果糖增加普林合成，無添加的自然飲品更能避免尿酸和痛風發生。