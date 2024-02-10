現代人習慣用保溫杯裝飲品，但林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈引用德國研究指出，將豆漿放入保溫杯內，30分鐘細菌就暴增30倍，她指，保溫杯若是裝豆漿、拿鐵等高蛋白、高糖飲品，一定要盡快喝完，以免滋生細菌。

譚敦慈上「聚焦2.0」節目中指出，檢驗機構德國杜芙萊茵研究曾發現，將豆漿放入保溫杯內，短短30分鐘，細菌就增長30倍。主持人高文音問「是不是代表保溫杯，就不能裝豆漿這種飲品？」譚敦慈回，「其實是可以的，應該說是時間的問題。」

譚敦慈說，我們台灣會長菌的溫度就是攝氏7到60度，「若你買了拿鐵、豆漿這些含蛋白質與含糖的飲料，放到保溫杯裡，我覺得非常環保，非常好，但是你要趕快喝掉，不要早上買的拿鐵，到中午還沒喝掉，就會長菌了。」

譚敦慈說，喝完後一定要再一個動作，用水洗乾淨，因為你的蛋白質與還留在（保溫杯）裡面，這是會長菌的。

譚敦慈說，保溫杯每天都要確實的清洗，你不要以為你喝水，就隨便洗兩下，曾經有一個人，就是每次一喝完，就隨便洗兩下，結果送到我們實驗室檢驗，發現有裡面都是細菌。

譚敦慈隨即拿出她自己的保溫杯，看起來光亮如新。她說，「這個杯子已經用超過15年了，我喝完水一定洗，而且瓶蓋一定要刷乾淨，很多人的保溫杯瓶蓋都長黴了，所以瓶蓋細菌很多。」

譚敦慈並指，每個禮拜，她都會再用「過碳酸納」清洗保溫杯，這個「過碳酸納」很好用，茶垢都能除，我們怎麼使用呢？其實很簡單，拿一盆熱水，加入過碳酸納粉末，粉末很快就溶解了，你就把杯子浸入水裡，一定要是熱水，幾分鐘，很快就去掉茶垢了等髒東西了。

家事達人陳映如曾在臉書上指出，「過碳酸鈉」又稱為活氧漂白粉、活氧酵素，是一種天然清潔劑，主要用來清潔頑強、陳年的汙垢，也有抗菌的功能。先前也有網友分享在全聯就能買到，甚至還有過買一送一的促銷優惠。