闔家過年團圓歡聚的時刻，總是少不了美食相伴，但一頓飯下來，往往會剩下不少好料，有些人會選擇把食物放涼了，再收進冰箱。不過美國清潔衛生品牌「Kaia Naturals」創辦人福瑟（Mary Futher）指出，冷藏食物應該「愈早愈好」，否則很有可能引發「炒飯症候群」。她也加碼分享讓熱食快速降溫的小技巧。

《紐約郵報》報導，福瑟日前透過TikTok影片示警，任意處理剩菜可能引發的風險：「如果你把剩菜放在室溫下超過2小時，那還不如丟了它。」她指出，食物若長時間沒有冰存，可能導致「炒飯症候群」（fried rice syndrome），這是一種嚴重的食物中毒，主要由一種叫「仙人掌桿菌」（Bacillus cereus，又名蠟狀芽胞桿菌）的細菌所引起。

報導進一步指出，仙人掌桿菌會在澱粉食物中產生毒素，耐熱力強大，加熱溫度不足未必能將它殺死。2008年，比利時有一名20歲大學生，在吃了室溫下放置5天、重新微波加熱的義大利麵後，引發上吐下瀉，隔天就不幸死亡。

因此，如何正確保存剩菜相當重要。福瑟建議，可以用較淺的容器來盛裝，或是分裝到多個容器中，如此一來，就能加快熱食在冰箱裡降溫的速度。

不過，也有不少網友提出不同看法，認為把熱騰騰的食物放進冰箱，反而會造成冰箱內的溫度上升；也有人表示，關鍵在於室內的溫度。根據美國農業部的說法，易腐敗的食物最好保存在華氏40度（相當於攝氏4度）以下。