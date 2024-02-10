紅海危機持續延燒，在此次衝突中，伊朗製無人機被大量投入使用，引起全球矚目。對此，前立委郭正亮也介紹了伊朗無人機的性能與造價，並提到它們被用於軍事行動，讓美國「頭痛死了」。

郭正亮5日在網路節目《觀點│亮點交鋒》指出，在約旦美軍基地遭無人機襲擊，造成3人身亡、美方以B-1B戰略轟炸機報復攻擊後，目前葉門胡塞組織已經放話，要是再繼續攻擊，將切斷紅海的光纖纜線，有外媒分析認為，會有現在的局面，伊朗製的無人機發揮了關鍵作用，因為在過去，當被美國空襲後，胡塞組織等什葉派武裝團體，只能用精準度差的火箭彈回擊，但當有了可精準攻擊能力的伊朗製無人機，等於是改變了戰爭的性質。

郭正亮介紹伊朗的見證者-136（Shahed-136）自殺無人機與候鳥-6（Mohajer-6）無人機，他指出，見證者-136最常見，長3.5米，寬2.5米，飛行距離達2500公里，並裝載有36公斤的炸藥，其可持續上空盤旋，直至目標出現後，再發動精準攻擊，除了在中東，它同時在俄烏戰場「令人聞風喪膽」；而候鳥-6無人機長5.5米，寬10米，可飛行2000公里，並攜帶4枚飛彈。

在郭正亮看來，見證者-136的體積實在太小，難以被察覺，若要擊落該型機，美軍最起碼要使用造價2百萬的飛彈，若要使攻擊更精準，則需使用造價2千萬美金的，因此見證者-136讓美國「頭痛死了」。另外，郭正亮也補充，美軍4日針對胡塞組織的報復行動，共投擲125枚造價約2千萬美金的精確制導炸彈，一場行動下來，25億美金就沒了，而相比之下，一架見證者-136的造價僅2萬美金，「這個就是以小博大，讓巨大的敵人束手無策」。