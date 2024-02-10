在網路上傳出大陸的滬東中華造船廠擴建船塢的最新衛星圖像之際，陸媒透露，滬東中華造船廠除了正在建造第4艘075兩棲攻擊艦之外，也同時開建的首艘076兩棲攻擊艦。對此，退役少將栗正傑7日就表示，「在最近的網站上面，有人發現福建艦航母旁邊停了一艘大型的正在建造中的軍艦，大家推測可能就是傳說中的076攻擊艦」，栗正傑接著更指出，為什麼福建號需要兩棲攻擊艦的原因，引發討論。

具有電磁彈射功能的新型076兩棲攻擊艦已經進入分段建造。圖為076想像圖。（圖／騰訊網）

栗正傑7日在中天節目《Cti Talk》中表示，「在最近的網站上面，有人發現福建艦航母旁邊停了一艘大型的正在建造中的軍艦，大家推測可能就是傳說中的076攻擊艦」，栗正傑更指出，「為什麼需要兩棲攻擊艦？我們都知道兩棲作戰，第一個叫先期作戰，在搶灘登陸之前，必須要將敵方海岸線的兵力，來實施一個先期的打擊，削弱敵軍海岸防衛的兵力；第二個叫密支作戰，就是密切支援，兩棲部隊登上灘頭之後，敵人勢必和我們發生激戰，在這種狀況之下，要怎麼用空中的火力來支援地面作戰部隊，讓登陸部隊能夠順利佔領灘頭堡；第三個是阻絕作戰，在兩棲作戰的時候，守備部隊的預備隊會擺在後方，等到你登陸的時候，預備隊就會向你的灘岸，來實施反擊」。

中共兩棲攻擊艦075(右）與076(左）外型比較圖。（圖／騰訊網）

栗正傑提到，「這時候必須要有空中力量，對後面增援的部隊實施阻絕，然後防止他投入戰場，兩棲作戰中空中的支援非常重要，對空中來說，最好的武器是什麼？到了後期登陸作戰用的，就是直升機部隊來執行這個任務，因為對直升機來說，可以對地面作戰做密切配合，也可以實施敵後縱深的打擊」。

栗正傑最後更說，「也就是軍艦裡面裝的是直升機，戰鬥機雖然速度快、航程遠火力大，但他有一個缺點，就是沒辦法定點打擊，定點打擊一定要用直升機，但直升機所攜帶的火力，不像戰鬥機那麼多，而對076攻擊艦來說，就可以把這兩點結合在一起，既有戰鬥機強大的火力，也有密切支援的能力」。