民眾黨主席柯文哲9日參加《匯流新聞網》由陳儀潔主持的網路節目，被問到美女排行，竟然第1名到第6名都是李多慧！在得知李多慧已離開台灣恐未續約，柯文哲還補一句「竟然就這樣消失了」，還吟唱「就這樣悄悄別離，就這樣離我遠去…！」

主持人陳儀潔問柯文哲心目中的美女排行榜，候選人包括夫人陳佩琪、黃珊珊、吳欣盈、高虹安、陳智菡、林珍羽、黃瀞瑩、小S、李多慧、女僕等人，主持人請柯文哲排出心目中第1名到第6名。

柯文哲「理性務實科學」上身，語出驚人說這問題不公平，要不要按照年齡校正一下？用20歲去比50歲？這比賽不公平！不能用不同年齡混在一起比賽。

主持人笑稱，「沒關係，我們就是不公平，要看你怎麼排！」鏡頭外的陳智菡緩頰，「主席想要如何生存喔！」

主持人問，「小S還記得嗎？」柯文哲回答「讓我胃痛那一個！」畫面突然播出柯文哲過去接受小S專訪結束後無奈喊，「上你節目半條命都沒了！」

柯文哲接著回答，排名當然是李多慧第1名。主持人問「你知道李多慧是誰嗎？」「知道啊，啦啦隊的啊！韓國來的啊！」柯回答，「有一陣子想說奇怪，YT一打開都是李多慧，奇怪！」主持人笑稱，因為演算法，「它知道你愛看，就會一直推播給你看」。

李多慧。（資料照片）

柯文哲繼續研究排名，低聲說，「其他…都差不多，陳佩琪我就不敢放在上面，自家人不好意思」，「你給她排後面，回家也麻煩；你給她排前面，對不起大家」。

柯文哲只有把李多慧排在第1名，第2名到第6名都空著，最後說「前6名都是李多慧！」還大讚李多慧跳舞不簡單，韻律感超好。在得知李多慧已離開台灣恐未續約，柯文哲還補一句「竟然就這樣消失了」，還吟唱「就這樣悄悄別離，就這樣離我遠去…！」