蘇巧慧分享，沈伯洋是他二十多年前在美國留學時住在同棟宿舍的舍友，當時沈伯洋就是扮演「蹭飯」的角色，每次都端著煮好的白飯來敲他家門。（蘇巧慧辦公室提供）

除夕夜團圓是新年傳統，民進黨立委蘇巧慧今年特別在自家辦公室利用簡易器具，重現在美國求學時的「留學年菜」，邀請當年一同在賓州大學攻讀法學碩士的學弟、新科立委沈伯洋，及立委郭昱晴、張雅琳、陳培瑜品嚐復刻版年菜。蘇巧慧不僅重現經典家常料理，更爆料沈伯洋留學時總「端著白飯來蹭飯」，今年沈伯洋依然帶著一鍋白飯，讓蘇忍不住吐槽：「別人是回也不改其樂，你是Puma也不改其風。」

為重現留學年菜，蘇巧慧先和同樣有下廚經驗的郭昱晴一起製作可樂棒棒腿、涼拌小黃瓜、麻婆豆腐和蒸蛋等留學生家常料理，更做起她的獨門私房年菜「蘇氏獅子頭」，不同於一般捏成丸子的獅子頭，蘇巧慧將獅子頭捏成「甜甜圈形狀」，這是蘇媽為了讓料理比較快熟得小撇步，還為了不讓她挑食，刻意在裡頭加入紅蘿蔔絲。

蘇巧慧分享，沈伯洋是他二十多年前在美國留學時住在同棟宿舍的舍友，當時沈伯洋就是扮演「蹭飯」的角色，每次都端著煮好的白飯來敲他家門，「他會說：『我不小心煮太多飯，那剛好可以配你煮的菜吃啦。』」想不到話才說到一半，張雅琳、陳培瑜也敲門進來，手上還剛好端著一鍋白飯，頓時笑翻眾人。

沈伯洋回憶，過去蘇巧慧時常傳電子郵件給當時的台灣留學生們，告訴大家自己當天煮了什麼菜、歡迎大家一起來吃，有陣子同學們因為一直吃蘇巧慧煮的「蘇氏獅子頭」，更為她取了個「獅子頭」的綽號，大讚她暖心照顧大家，真的是眾人的「大姐」。

張雅琳看到桌上的棒棒腿，也忍不住驚呼「在英國留學都吃這個。」並分享留學時為了節省餐費，她都到亞洲市場買便宜的「棒棒腿」搭配可樂，用電鍋煮幾分鐘後，一道便宜好吃的家常料理立刻上桌。陳培瑜則坦承自己一開始其實只會炒高麗菜，和在泡麵中加入青江菜，「一開始連開瓦斯對我真的都是挑戰。」引起眾人一片笑聲。

一邊吃著蒸蛋，郭昱晴媽媽魂立刻上身，點出平凡家常料理的不凡之處，細數蒸蛋中醬油與水的完美比例，以及讓蒸蛋平順滑嫩的小撇步，被問到怎麼如此有心得，郭昱晴笑說：「我兒子最喜歡吃的就是蒸蛋。」

談完家常料理，五位立委也對辦公室經營，和新會期的規劃相互交流分享。蘇巧慧說到，自己辦公室有兒童繪本、運動員海報、台灣自製氣象衛星照片，從這些陳設物品就可以看出，辦公室的特色就是「多元多樣」，關注議題從兒童教育、運動產業橫跨到太空發展。長期耕耘文化產業的立委陳培瑜，也分享辦公室非常鼓勵同仁帶小朋友一起上班，甚至還邀請知名兒童繪本畫家一起彩繪辦公室，掀起眾人一陣稱羨。

新科立委張雅琳致力於推動兒童友善的遊戲空間，對辦公室的規劃早就畫好藍圖，她說辦公室一定要有遊戲設施，甚至會在辦公室內裝設攀岩塊，把辦公室轉化成大小朋友可以一起享受的遊戲空間，讓沈伯洋大嘆「我也想要有遊戲間。」郭昱晴則分享起她的特殊專業「袖珍藝術」，並說希望未來在辦公室中展示她的袖珍藝術品，甚至現場將一座「海產店」的袖珍作品搬上餐桌，精雕細琢的細節讓現場所有人震驚，「果然是專業等級的工藝。」

問到有什麼心法或訣竅要傳授給新科立委，蘇巧慧、陳培瑜也分享過去在立法院的體認，一致認為聆聽不同的聲音、找到共同的目標，是立委最重要的工作之一。最後，五位立委也祝福民眾龍年行大運，喊出「國會即戰力、護國真有力」，期許彼此進入國會後，一起在第一線守護台灣。