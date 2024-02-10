2024年2月9日新北市／法鼓山撞鐘跨年祈福，今(9)日由前總統馬英九、行政院副院長鄭文燦等各界嘉賓，與方丈和尚共同敲響第106響至108響。（法鼓山提供／劉瑋晴新北傳真）

法鼓山連續18年舉辦除夕撞鐘跨年祈福，今(9)日除夕晚間與民眾共同為世界祈福，今年也恢復開放民眾拉繩撞鐘，法鼓山除夕撞鐘共108響，象徵去除108種煩惱。行政院副院長鄭文燦表示，法鼓山除夕撞鐘祈福已成為台灣盛事，透過雄渾低沈悠揚的鐘聲，告別過去迎接新年。前總統馬英九則獻上祝福，期盼中華民國可以少災害、多出口，人民生活富足也讓社會更安詳。

今日由前總統馬英九、行政院副院長鄭文燦等各界嘉賓，與方丈和尚共同圓滿第106響至108響，鄭文燦代表總統蔡英文前來祝福，他表示今年關懷主題是「人間有幸福」，身安心安我和人和，去年台灣歷經疫情結束的挑戰、通貨膨脹的困難及地緣政治的戰爭，台灣也展現更大韌性，藉由法鼓山除夕撞鐘祈福，在未來一年可以給國家帶來更大希望，今年龍年期望能帶來吉祥讓社會百業興榮。

重達2萬5千公斤的法華鐘，為全世界唯一的法華梵鐘，鐘體上鐫刻整部《法華經》與〈大悲咒〉，每一響法華鐘聲，都代表整體佛法給予的祝福，帶領民眾跨年迎接平安與希望。方丈和尚表示，今年主題為「人間有幸福」，希望安生安心，生活時時都平安；我和人和，人間處處有幸福。