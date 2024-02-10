大龍峒保安宮9日在敲響108響平安鐘聲與進行祈福儀式後，抽出2024年國運籤，由世新大學中文系教授林恕全負責解籤。（杜宜諳攝）

大龍峒保安宮9日在敲響108響平安鐘聲與進行祈福儀式後，抽出2024年國運籤。（杜宜諳攝）

台北大龍峒保安宮9日子時舉行「平安祈福撞鐘儀式」，敲108響鐘聲後，向神保生大帝擲笅抽4支籤，預測龍年運勢，其中今年俗稱國運籤的新年歲君靈籤抽出第57首靈籤「萬里求仙意甚虔 青山重疊水連天 終尋隱道桃源洞 不覺回來坐碧蓮」，解籤認為今年上半年可能很辛苦，雖然過程可能徒勞無功，但最終仍會收穫經驗，甚至是獲利，過去2021年也抽過同籤，整體屬中上籤。

每年除夕，大龍峒保安宮都會進行平安祈福撞鐘儀式，晚間11時時進行祈福撞鐘儀式，敲響108響鐘聲，意味覺醒眾生百八煩惱，民眾在杳杳鐘聲中迎接新年。

另外保安宮也會舉行新春賀正法會，待法會圓滿，向主祀神保生大帝擲笅，依其指示抽出俗稱為國運籤的「公籤」，分別為預測整年運勢的「新年歲君籤」、主商業的「生理籤」、主農牧的「五谷籤」、主漁業的「海冬籤」等4支靈籤。

國運籤抽出第57首靈籤，內容為「萬里求仙意甚虔 青山重疊水連天 終尋隱道桃源洞 不覺回來坐碧蓮」，負責解籤的世新大學中文系教授林恕全表示，這首籤詩在2021年也抽到過，意思是出門尋仙訪道，會先經過一段冒險犯難的旅程，最後回家安坐在碧蓮上，可能做事途中可能會徒勞無功，但最後卻還是會學到經驗。

林恕全指出，大家可以回想2021年是怎麼撐過去的，當時歷經疫情三級警報，而今年或許是因為戰爭、原物料上漲的問題，導致大環境處於冒險犯難的狀況，但犯完難之後又會回到家中，甚至還會賺取經驗。

生理籤為第24首「幸有仁人得盡扶 進身何必苦躊躇 欲求名利皆如意 財帛自然應不虛」林恕全表示，有義、仁德的貴人幫助走上正道，前面的歷險就會變得比較輕鬆，而後的獲利、運勢就會慢慢變好。

五谷籤為第6首「他家哀喜休相問 莫與筵中競酒漿 無事閉門家裡坐 惟憑旦夕一爐香」林恕全說明，別人家的壞事、好事不要去過問，做好自己的事，不然就會白做工，浪費時間而已。

海冬籤為第45首「忍耐溪邊人養鴨 縱無煩惱也勞心 滔滔游入江中去 岸上呼聲那得尋」林恕全解釋，溪邊人家在養鴨，雖然有小賺、沒有發生大事，但就是做的很勞心，有時候又遇到鴨子跑到江中，鴨子找不到如同白忙一場，但最後又沒有破財、漏財。

林恕全分析，4首籤詩可以互相解釋，不過整體來看國運籤屬中上，以百分來說有70分，今年可能上半年很辛苦，但不僅途中會學到經驗，賺到的錢也會在末尾慢慢的補回來，最後是好的結局。

他認為，去年大家的狀況是人心浮動，暴戾之氣比較重，今年大家則是會靜下心來打拚賺錢，從去年很急躁的氣氛轉向知行合一，好好的做出規畫。