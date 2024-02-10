新年到！各行各業為迎接喜慶佳節，已開始陸續休年假，不過身為人民保姆的警察，卻因為職業的特殊性，無法好好返鄉與家人團聚，很多時候仍須堅守崗位，隨時待命。

為避免發生民眾酒駕、闖紅燈及鬥毆等事故，因此警方新年期間最首要的任務著重於「春安工作」，並將針對春酒、職業賭場等地點加強取締。

另據了解，有關警察的年假，每間派出所的情況不太一樣，多數分2 - 3梯（放假5 - 7天不等），這部分也將依據當年的過年共休幾日。對此，該名員警進一步指出，「今年可能是因為年假也比較短，所以只有5天。」

提起新年執勤的最溫暖記憶，一名郭姓員警自民國103年開始從警，截至今年已有9年資歷。郭員透露，他過去還在派出所任副所長時，某警友站的站長曾因擔心同仁過年沒有好吃的，為此親自準備很多豐盛的食材前來慰勞大家，「同事們雖然過年上班，但除夕時吃年夜飯依然能感受到過年的氣氛，上班起來好像也沒那麼累了。」

事實上，每年春節留守的員警若不是在派出所點來外送吃披薩、炸雞等快餐速食、火鍋，又或是如同郭員一樣偶然遇到熱心人士準備的外燴年菜。此外，由於可能受理民眾報案等突發事件，因此除夕夜這天，也並非留守的全員能準時就坐餐桌前，又或是才剛坐上椅子，埋頭急扒幾口又得趕著出勤。

警察的團圓飯，或許無法與家人齊聚桌前的年夜飯相提並論，但往後多年再回憶當時與同仁其樂融融、高舉飲杯的這一幕幕時，將格外具有意義。