紅包到底該怎麼包，對晚輩來說一直是難題。近日有一名在百大企業任職的網友抱怨，父母要求他拿一半年終來當紅包，弟弟卻在家當3年啃老族，讓他氣不過跟家人爆發衝突，發文詢問「我有錯嗎」。

男網友在Dcard發文「年終被要求當紅包」，他表示自己在百大企業任職，因此年終多少家人也大概有個底，他聯絡家裡說會在除夕前一天返鄉，沒想到電話另一頭的爸爸直接開口問「我今年有壓歲錢吧」。原PO直白說自己還有房子、車子要養，因此有包，但不會給太多，豈料爸爸聽到後非常不滿，質疑他一年可以存60萬，加上年終，為何會包的不多？還要求原PO不要投資「你是不是被詐騙啊」。

此時原本在旁邊的媽媽突然插嘴，嗆「把他簿子拿出來刷不就知道了，年輕人花錢都不節制」，爸爸也立刻補好幾句「弟弟在家都不用吃飯嗎，還是你不要弟弟了」、「親戚兒子存款都交給父母規劃，就你最叛逆」。最後媽媽要求原PO拿一半年終出來，「我的，爸爸的還有弟弟那包包一包，你剩一半年終很夠用了吧」。

原PO氣到當場掛電話，坦言非常難過，好像被當犯人身家調查，他說弟弟畢業後，在家當了3年無業遊民，爸媽卻完全不管，懷疑應該是家用入不敷出，養弟弟出現困難，才會獅子大開口跟他討錢，「是我的錯嗎，還是大家都會把薪水給爸媽管？」

網友看到也搖頭：「標準寵最小的啊，這種父母只把大的當提款機啦」、「錯的絕對不是你，下次你就回弟弟給多少你就給多少，憑什麼都要你擔」。