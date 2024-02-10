低溫特報。（圖取自氣象署網頁）

今（10日）是大年初一，來看看天氣如何？今日北部及東北部寒冷，其他地區早晚亦寒冷。氣象署今日針對12縣市發布低溫特報。有今日東半部、恆春半島及山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲；桃園至台南、東部、東南部（含綠島、蘭嶼）沿海空曠地區及澎湖、金門、恆春半島有較強陣風。

低溫區域

【橙色燈號(非常寒冷)】

新北市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

基隆市、彰化縣、南投縣、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

中央氣象署預報，今、明（１０日、１１日）兩天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，西半部日夜溫差大；今日臺灣東半部地區、恆春半島及西半部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，明日各地為多雲到晴，僅東部、東南部地區及南部山區、恆春半島有零星短暫雨；今日桃園至臺南、東部、東南部（含綠島、蘭嶼）沿海空曠地區及澎湖、金門、恆春半島有較強陣風，明日苗栗至彰化沿海空曠地區及恆春半島亦有８至９級強陣風，請注意。。

溫度方面，持續受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明天中部以北及宜蘭低溫只有10、11度，其他地區13到15度，彰化以北、南投及宜蘭局部地區有10度以下機率；白天氣溫略升，北部及宜蘭、花蓮高溫16、17度，其他地區可來到19至24度。

氣象署表示，到大年初三前，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，西半部日夜溫差大，預計台南以北及宜蘭低溫只有8到11度，其他地區14、15度，但由於華南雲帶走的比預期快，因此今天晚間開始天氣轉為乾冷型態，僅花東地區、恆春半島有零星短暫雨。

氣象署指出，大年初四起強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫回升，清晨輻射冷卻影響氣溫仍偏低，日夜溫差大。但到了下週四、下週五(15日、16日)水氣會再度增加，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

紫外線指數方面，今日基隆市、宜蘭縣及花蓮縣為綠色「低量級」；其餘縣市為橘色「中量級」。

空氣品質方面，今日受強烈大陸冷氣團影響，東北風可能挾帶境外污染物影響台灣及離島，中南部清晨及夜間擴散條件差，易有污染物累積，亦須留意春節各地節慶活動造成短時間污染物濃度上升。花東為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭及澎湖地區為「普通」等級，竹苗以北清晨至上午短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏及金門為「橘色提醒」等級，離島地區短時間可能達紅色警示等級；馬祖為「紅色警示」等級。