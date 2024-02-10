過去受到疫情影響，許多行業也面臨衝擊，假如撐不過只好關門大吉。演藝圈有許多藝人經營副業，然而去年因為種種因素，不少人無奈收攤或退出，讓人感到可惜。

1.

Selina

2021年成立飲食品牌，但由於原物料物價上漲、代工廠製作成本提升、廣告競價越趨激烈，讓沖泡飲、茶包、威化餅等商品近乎無法在成本與市場能接受的食品售價間取得平衡，只能忍痛結束營運。

因為種種因素，Selina宣布結束營運。（圖／翻攝自Selina臉書）

2.丫頭

去年10月宣布退出手搖飲的經營，因為和其他股東理念不同，加上認為沒有受到該有的合理尊重，還有無法順暢溝通，已經持續好一段時間，讓她決定離開，「以後我會更加謹慎選擇共同經營的合夥人。雖然非常不願意發生這樣的結果，但我相信這段過程讓我更加堅強，成長的更快」。

丫頭和股東理念不同，決定退出經營。（圖／翻攝自丫頭臉書）

3.炎亞綸

2022年在台中開設手搖品牌店面，還到台北開分店，怎料2023年先是關閉台北大安分店，又緊接著在11月30日永久歇業，員工感性發文：：「謝謝你們一直以來的支持，是的，我們要說再見了」，但也強調結束一定是另一種開始，「我們沒有離開，只是用更棒的方式與大家見面」。

炎亞綸的手搖品牌無預警歇業。（圖／翻攝自炎亞綸臉書）

4.洪詩

2021年投資鹽酥雞品牌，總店在林森北路，還在東區開設分店，1個月營業額高達近百萬，雖然生意穩定，但因為人力短缺，徵不到員工，只好將店面頂讓出去。

洪詩的鹽酥雞攤因招不到員工，不得不頂讓店面。（圖／翻攝自洪詩臉書）

5.邵庭

近年經營電商和火鍋店成績很好，去年卻無預警宣布退出，只希望能有更多的時間關注在流浪動物上，「靠自己的能力去救助貓咪狗狗，是我最大的初衷之一，這幾年在工作上的努力，現在終於有穩定的經濟能力可以負擔這樣子突如其來的救援中途行為了！只是這的確是需要很多時間投入的領域，權衡之下，決定再次做出改變」。

邵庭想把時間花在關注流浪動物上。（圖／翻攝自邵庭臉書）

6.楊繡惠

2021年和友人投資副業，事隔2年卻宣布收攤，「賣完這批就不賣了」，據《鏡週刊》報導，她解釋剛上市時遇到疫情生意好，但近來原物料一直漲，不想把成本轉移到消費者身上，所以才下此決定。