今(9日)是家人團聚圍爐的除夕夜，卻仍有不少知名人物上在獄中服刑，無法回家吃上年夜飯，包括導演鈕承澤、富少李宗瑞、直播主連千毅、球員柯旻豪，以及林秉樞等人。不過監獄也特別為受刑人加菜，菜單曝光後更掀起網上熱議。

知名直播主連千毅因2019年「高雄直播主之亂」事件，與網拍直播主鄭大仁起衝突，還教唆小弟開槍恐嚇，遭判刑7年有期徒刑，於2023年父親節在眾人送行下高調入監。目前在宜蘭監獄服刑的他，年夜飯則可以吃到「富貴元蹄」、「糖醋香芋雞」、「香菇長年菜」、「什錦火鍋」。

曾虐打、恐嚇前立委高嘉瑜的林秉樞，遭判刑2年10月，以及日前涉嫌打假球、簽賭，被法官以有串、滅證之虞，裁定繼續羈押禁見的SBL球星柯旻豪，兩人都被關在台北看守所。除夕除夕夜能吃到雞腿排、什錦火鍋、桂圓紅棗蓮子湯外，初一則有鮮筍雙菇煲、桶筍五花肉、十全藥膳排丁湯、香菇魚丸湯。初二可吃到紅燒鰻魚、三杯雞、人蔘雞湯、當歸鴨肉湯。

人稱「豆導」的導演鈕承澤，於2018年遭劇組女性工作人員指控性侵，最後以強制性交罪判處4年定讞，日前因刑期過半提出假釋申請遭駁回，春節返家團圓夢碎。在花蓮服刑的他，會有「糖醋台灣鯛」、「蒜苗炒臘肉」、「西芹炒花枝」、「錦繡白菜滷」、「長年菜雞湯」等菜色可吃。

曾轟動全台的「淫魔富少」李宗瑞，因下藥性侵及偷拍多名女性不雅片，被判處39年2個月有期徒刑，尚未達到假釋門檻，至今已在獄中過第10個農曆年。而今在台北監獄服刑的他，則可吃到「福氣米糕」、「雨香紫茄」、「彩椒富貴雞」、「福來運轉黑椒牛」、「佛跳牆」、「開運燒賣」、「虱目魚湯」等。

各監所菜色曝光後，在PTT掀起討論，網友紛紛留言「吃得比我好是怎樣」、「吃比他們差的人可以自願進去吃牢飯了」、「憑什麼我們要花納稅錢養這些人吃這麼好」、「監獄還能吃這麼好喔？」；不過也有人爆料，「通常只是菜名看起來好吃」、「每次聽到監獄菜名感覺都還不錯啊，但實際......」、「監獄菜名都是寫好看的」。

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