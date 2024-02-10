樂團「理想混蛋」由主唱雞丁、鼓手可沛、吉他手阿哲及建廷組成，曾唱紅〈不是因為天氣晴朗才愛你〉、〈愚者〉等夯曲，還入圍過金曲新人獎，是非常受年輕人歡迎的樂團。理想混蛋接受時報周刊CTWANT的專訪，向讀者分享包包中的小物，4位團員的包包都是黑色系列，裡面的東西也都不多，不過雞丁卻被阿哲爆料是團員中購物慾最強的。

雞丁被虧是購物狂，但包包裡的物品都還算實用，尤其是大隻按摩滾輪很吸睛。（圖／林士傑攝）

雖然被團員稱為「購物狂」，但打開雞丁的包包，裡面的物品都算實用，有個用很久的蠟筆小新耳機殼，還有非常吸睛的按摩滾輪，他笑說：「這是消水腫用的，沒事就會滾一下，我很容易水腫，而且臉比較大，就買比較大隻的。」他也隨身攜帶粉絲送的悠遊卡套及飲料杯套，愛喝手搖飲的他最高紀錄一天能喝3、4杯，但減肥成功後減少到一周只喝一杯，「常常是團員要湊免運，用這個理由釣我喝！」身為主唱的他也帶著家鄉宜蘭的金皮油，需要護嗓時就用熱水泡來喝。

寵粉的雞丁隨身攜帶粉絲送的悠遊卡套及飲料杯套，還有家鄉的護嗓神器金皮油。（圖／林士傑攝）

可沛的包包中有各式各樣不同類型的物品。（圖／林士傑攝）

可沛則是一打開包包就讓全場驚呼，因為他拿出了一個缽，「這是朋友給我的，因為北流演唱會之前，他覺得我黑眼圈很重，心靈需要淨化，這要在心很平靜時才能磨出聲音，去北流前一天，我就在家裡磨，完全磨不出聲音，因為心太浮動。」他也隨身帶著鼓棒，甚至還翻出一張新加坡飯店的房卡，原來是先前去新加坡巡演時不小心帶回來的，他更拿出公司章跟發票本，表示：「成立公司時是我處理，所以很多行政的東西在我這，最近表演比較頻繁，會隨身帶著有空就處理。」

可沛帶來的缽成為全場焦點，他也帶著鼓棒以及公司章、發票本，甚至還有不小心帶回家的新加坡房卡。（圖／林士傑攝）

建廷的包被封為理工科的包包。（圖／林士傑攝）

建廷的包則被封為「理工科的包包」，非常簡潔，他拿出先前巡演時，主辦單位送的「演出順利符」，類似乖乖的概念，能保佑一切順利，接著他又拿出一條肉泥，原來是他去便利商店時，剛好遇到門口有一隻貓咪，他便買了一包肉泥餵貓，餵到只剩一條時貓咪卻不見了，他只好隨身攜帶，若遇到其他有緣貓就可以餵食；另外還有一張寶可夢限定悠遊卡，他剛好抽到隱藏版，因此到現在還捨不得用，笑說：「我之前半夜會騎車去抓寶，但後來因為太忙就沒有玩了。」

建廷帶著演出順利符，還有餵浪浪剩下的肉泥，以及捨不得用的寶可夢隱藏版悠遊卡。（圖／林士傑攝）

阿哲帶的物品也很少，大多是吉他相關器具以及護身符。（圖／林士傑攝）

與建廷一樣，阿哲也是包包很大但東西很少，除了在日本清水寺求到的大吉籤以及錢龜，幾乎都是與吉他有關的東西，包括換弦工具及粉絲親手製作的PICK盒，能把PICK（吉他彈片）放在裡面，由於有的樂手會把PICK送給粉絲，問及是否也會這樣做，他表示：「我不會耶，因為我都咬在嘴巴，覺得很不衛生。」阿哲坦言自己沒什麼購物慾，只有去日本環球影城時比較衝動購物，在哈利波特園區買了魔仗，笑說可以借給之後要去環球影城玩的朋友。

阿哲非常寶貝粉絲親手製作PICK盒，會隨身帶在身上。（圖／林士傑攝）

理想混蛋推出新專輯《半熟理想》，團員們對於即將邁入30歲有不同想法。（圖／林士傑攝）

成軍6年的理想混蛋推出新專輯《半熟理想》，專輯主題「半熟」與他們接近而立之年有關，問及即將邁入30歲，心中會不會有點緊張？團員中年紀最大的雞丁目前28歲，已經與男友結婚，真正做到「成家立業」，他表示：「年紀對我來說不是很大的議題，滿喜歡現在的狀態。」可沛則是以快樂的心情去面對年紀增長，阿哲卻覺得有點慌，坦言：「我對人生會希望幾歲想達成什麼事情，30歲有一棟房子會比較安心，現在離那一步好像還很遠。」

原本有正職的團員們都先辭職，打算為音樂夢想衝一波。（圖／林士傑攝）

理想混蛋中雞丁的職業為醫生，建廷與阿哲為藥師，但現在他們都辭掉本職工作，專心衝刺音樂路，雞丁提到自己在2022年時先留職停薪，與家人討論後決定離職，阿哲認為現在還年輕，可以衝一次看看，建廷則說：「我滿相信自己的判斷，以前是做一步想一步，現在有比較長期的規劃了，這個決定應該會維持滿長一段時間。」