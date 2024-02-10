2010年1月1日凌晨，信義區湧進76萬人跨年狂歡，卻是一個家庭不幸的開端，3歲多的小女孩黃珮璇跟著舅媽到信義區看煙火，在華納威秀附近走失從此音訊杳然，但家人從未放棄希望，苦等她有朝一日能夠返家。時光荏苒，14年後今年元旦臉書地方社團再度轉貼黃小妹的尋人啟事，網友接力轉載幫忙尋找下落，還有熱心人士以AI技術合成她長大後可能的模樣，珮璇家人知悉後很感動，盼望在眾人幫忙下農曆過年會有好消息傳來。

這10多年來陸續有新聞媒體協尋黃小妹，但通通沒結果，曾參與尋人的前兒福員工一度曾懷疑是拐賣兒童案。（圖／翻攝畫面）

大眼睛、齊瀏海、濃眉，笑容天真可愛，3歲多的珮璇因為母親過世父親在南部，由舅舅、舅媽照顧，珮璇平時喊他們爸爸媽媽，未料，2009年跨2010年的跨年夜，舅媽帶著6個小孩從新北市來到信義區華納威秀看101煙火，才倒數完迎接新年，竟是惡夢的開始，凌晨0點25分珮璇急著上廁所，出來後她和舅媽被人群衝散、走失。

為了找尋黃小妹，兒福聯盟在多個網站發布其生活照，如今有熱心網友用AI技術合成黃小妹長大後的模樣，盼有更多線索。（圖／（左）翻攝自plurk（右）FB熱心網友模擬提供）

舅媽發現珮璇不見，急得像熱鍋上的螞蟻，她邊哭邊找小孩，瘋了似的在101、華納威秀附近找了一遍又一遍，但仍無果，求助員警，但仍找不到珮璇蹤影，隔天舅舅到派出所報警，兒福聯盟知悉後也介入幫忙協尋。

不過，時間經過14年，珮璇如同人間蒸發，一位住在基隆的長輩回憶起珮璇走失，忍不住傷心說「我們沒放棄尋找珮璇，如果有她的任何消息請告訴我們！」

原來珮璇身世可憐，發展有些遲緩，不太會說話、只會簡單手語和說自己的名字，長輩說當時警方以走失時間點和舅媽口述珮璇當天衣著調閱相關監視器，發現她最後似乎出現在新北市永和捷運站，旁邊有名男子，但礙於當時監視器畫質以及距離很遠，雖然「很像」走失的珮璇但無法確認。

參與協尋的前兒福聯盟員工回憶，珮璇走失案被列為該年度重點案件，兒福策動許多關係、召開多次記者會希望尋找小女孩下落，家人也未放棄尋人，2012和2017分別有電視台幫忙尋人，但都沒有結果，「我們曾懷疑珮璇被拐走，她那時年僅3歲3個月，對很多事物記憶不深刻，確實是人口販子下手的目標年紀。」

一張泛黃的尋人啟事，卻是一個小女孩唯一的返家路，臉書社團「信義區三兩事」今年元旦再度有網友發動尋人，轉貼轉載希望幫珮璇回家，有善心人以AI技術合成珮璇如今17、18歲的模樣，希望有助協尋，眼看農曆春節腳步近，雖然時間久遠人海茫茫，家人、長輩堅持不做失蹤7年就能聲請的死亡宣告，也從未放棄希望「等妳回來團圓！」

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