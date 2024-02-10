今年適逢農曆甲辰龍年，蘆洲湧蓮寺昨（9日）深夜11點抽出國運籤，為一首中下籤，籤詩內容「夢中說夢獲多財，身外浮名總莫猜，水遠山遙難信定，貴人一指笑顏開」，與去年相同；不過農籤抽中籤王，代表「萬事大吉」。
湧蓮寺的「士籤」代表國運籤，根據臉書公布的籤詩內容，為第七七首、下中籤，後面的解釋為，「如夢說夢，虛名虛望，只好待時貴人接引，此卦夢中拾財之象。凡事空勞心力」。
「農籤」則為籤王，湧蓮寺解釋「萬事大吉」。
「工籤」抽到第七一首中上籤，「誰知愛寵遇強徒，女子當年嫁二夫，自是一弓施兩箭，騎龍跨馬上安居」。
最後「商籤」方面，則抽到上平籤，籤詩內容「勸君耐守舊生涯，把定身心莫聽邪，直待有人輕著力，滿園枯木再開花」。
據《自由時報》今早報導，湧蓮寺管理委員會常務委員楊蓮福表示，士、農、商籤皆算是好籤，工籤則籲謹慎，勿盲目投資。尤其士籤代表民意是貴人，只要重視、傾聽民意，不分政黨就能逢凶化吉，逆轉勝；商籤平上，則透露投資要把握良機，創新不守舊，才能改變。
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