台南一名林姓女子日前因感情感情受挫，在家中向母親透露輕生念頭，稱「來世再報父母恩」隨即失聯。母親心急如焚，打近百通電話均未回應，她於深夜凌晨零時許急向南警一分局報案。警鎖定女子手機位置在南區後，通報六分局金華所協助擴大找尋，金華所員警於11小時內聯絡上林女，於隔日中午前順利助其返家團圓。

母親得知女兒因感情受挫，有輕生念頭，不斷撥打女兒電話均未回應，女兒也未前往公司上班，老母親一直在家中聯繫，並等候至深夜，仍未盼女兒返家，焦急地向警方通報失蹤協尋人口，並拜託員警盡速找到她女兒，她很怕失去她的女兒。

警獲報後，鎖定林女手機定位在台南南區，轉報警六分局金華所調閱監視器協尋，並持續撥打林女電話。金華派出所員警楊東穎於林母報案翌日撥通林女電話後，苦勸儘早與家人聯繫，林女雖答應返家與家人團圓，但始終不願透露所在位置。

金華所詢問林女家人，「林女在南區是否有熟識好友？ 可能去向？」 並用GPS定位交叉比對，遂分頭並進於周遭擴大梭巡，始推斷出林女可能前往友人住處，最後在永成路停車場內找到林女車輛，確認人平安無餘。並經安撫其情緒後，促成林女一家能於年節前齊聚團圓。

金華所警員楊東穎說：他本身是2歲孩子的新手爸爸。當天上班前，他特別抱了抱兒子才出門。他獲報此案，聽到「來世再報父母恩」，特別同理這位母親有多著急，他快馬加鞭的向老天搶時間，還好天道酬勤，讓他順利聯繫上林女。楊警員認為：天下父母心。當父母的，雖不一定能陪孩子熬過人生每個崁，但家的大門會永遠為孩子打開。

南市警六分局長林獻力呼籲：對於相關族群仍應多予支持、關懷，如有緊急協尋需求，可立即至鄰近派出所報案協尋，把握黃金時間，避免憾事發生。協助失蹤人口返家團圓亦為春節重點工作項目之一。員警會盡其全力協助您的家人找到回家的路，平安返家。

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