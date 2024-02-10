今天是大年初一，不少民眾出門拜年，一名網友分享，過年路上大塞車，預先穿成人紙尿布是最好的解決辦法，看到有人推薦可以停在路邊找草叢解決、或是用寶特瓶等，他都覺得很廢，也引起網友熱烈討論，不少過來人分享，尿布真的超讚，不僅男女皆可用，攜帶與丟棄都很方便。

一名網友近日在PTT上分享，過年大塞車要怎麼解決上廁所的問題，這幾乎每年都有人問，但大家的回答都很像是開玩笑，不是推薦拿寶特瓶應急，就是在路肩停車，翻去另一邊上廁所，或是在路邊找草叢解決等。

原PO表示，他實測以後，其實有個很好的答案，那就是「成人紙尿布」，因為家中有嫩嬰，他才知道尿布的吸水力有多強大，實際用過成人紙尿布，發現就算尿布緊貼著私密處，他尿完仍然覺得很乾爽，不會覺得下面很黏膩，而且大塞車穿，大小便都不用怕，使用過後包起來丟掉即可，攜帶也不占空間。

貼文引起網友熱議，不少過來人大讚，成人紙尿布是真的好用，而且不論男女都可以用，超級方便。另有網友則推薦，現在有一種旅行用的尿袋，裡面有特殊的結晶體，只要尿在裡面就會吸收尿液，然後除臭，也很方便。

另有網友則吐槽說，寶特瓶真的是最糟的解決方式，女生尿急的話，拿寶特瓶也沒用，男生除非GG超級小，否則根本塞不進去，很容易滴出來，而且一尿車上就瀰漫著尿的味道，真的超NG。