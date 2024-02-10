春節連假天氣有3階段變化，氣象署表示，今天受強烈大陸冷氣團和輻射冷卻影響，北部、東北部整天依舊寒冷，氣溫10到17度，中南部10至21度，初二到初五全台多雲到晴、早晚溫差大，初二、初三清晨部分地區只剩8度，初四起回溫，最後是初六、初七東半部、北部山區轉雨。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書指出，今天初一（10日），北部及東北部天氣依舊寒冷，其它地區早晚氣溫也低，北部、東北部氣溫介於10～17度，中部氣溫也在10～21度，南部11～24度，東部15～22度，金門及馬祖地區氣溫仍偏低，約8～13度。另一方面，降雨範圍縮小，雨勢明顯減弱，只剩下東半部地區、恆春半島及山區會有局部零星短暫陣雨，其它地區多雲，非常適合外出拜年。

氣象署表示，初二、三（11、12日）強烈冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣仍寒冷，其他地區早晚也寒冷，西半部日夜溫差大，預計台南以北及宜蘭低溫只有8～11度，其他地區14、15度；各地多雲到晴，初二南部山區有零星降雨。初四（13日）起強烈冷氣團減弱，白天氣溫回升，清晨輻射冷卻影響氣溫仍偏低，留意日夜溫差大。

氣象署表示，初五（14日）各地為晴到多雲，馬祖、金門易有局部霧。下初六、初七（15、16日）水氣稍增，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。