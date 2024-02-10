男星吳奇隆與大陸女星劉詩詩因主演《步步驚心》相戀，並於2015年步入婚姻，4年後生下兒子「步步」不過兩人近期頻傳婚變，更有「2025上半年前隨時官宣（離婚）」消息傳出，引發熱議；日前吳奇隆旋風低調回台，狀態曝光。

根據《鏡週刊》報導，吳奇隆上月11日被直擊一個人穿著輕便返回台灣的家中，可見他沒有帶太多行李，猜測並沒有想在台久留；隔日，吳奇隆身穿咖啡色皮外套，戴著口罩現身北市一間咖啡廳，直到晚上前往一間餐廳參加尾牙宴與眾人聊得相當開心，狀態看起來相當不錯，不過尾牙宴結束後，吳奇隆並未續攤直接返家，幾天後便離開台灣。

事實上，吳奇隆與劉詩詩近期婚變頻傳，今年1月更被網友抓包吳奇隆微博封鎖了「劉詩詩、離婚、出軌」等關鍵字，不過兩人對此都未做出回應，而先前週刊報導指出，圈內人士都認為兩人本就低調，且吳奇隆公司高層直言「（離婚）是沒有的事」，知情人士也透露，吳奇隆婚前有財務需求時，劉詩詩直接拿出人民幣5千萬元（約新台幣2.2億元），讓吳奇隆感念在心，因此認為兩人不會輕易離婚。