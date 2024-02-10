台北市一名男子阿國（化名）發現國中女兒（A女）談戀愛，對象竟然是自己的好友阿華（化名），2人不僅交往，甚至還發生了性關係，阿國對此事感到十分憤怒，因而提告阿華並求償。

法院審理，A女父母指控，女兒當時未滿16歲，性自主決定權並未成熟，阿華竟為滿足一己慾望，在其住處內發生性交行為，侵害女兒身體及貞操權益；阿華所為也侵害對女兒負有保護教養義務的他們，並導致他們精神上均感痛苦。

阿華則辯稱，與A女是合意性交，並無誘導脅迫，A女也已經寬恕他，此事對A女的身心影響應非深遠。

法官審酌，阿華明知A女年紀仍輕，思慮有欠成熟，難以確實理解性交之影響及意義，尚無完整承諾性交之能力，仍發生性交行為，不當干擾A女身心發展，且情節重大。

法官認，A女父母平日共同照顧其生活成長、起居就學，得知女兒與認識友人發生性交行為，自責心情實可想見，其本於親情、倫理的親子關係身分法益因此遭侵害，且需持續陪伴女兒，進行必要協助、扶持，避免女兒對於兩性互動觀念產生偏差外，其等精神上勢必受到相當痛苦。

法官日前依法宣判，阿華應賠償A女20萬元，賠償A女父母各15萬元。

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