新北市警局三重分局日前接獲情資，指稱轄內力行路二段某棋牌社掛羊頭賣狗肉，表面上是大眾休閒場所，暗地裡卻暗中供人賭博獲取營利。三重警方得知消息後，立即成立專案小組深入調查，積極蒐集不法事證，誓將不法份子繩之以法。

據了解，該賭場41歲的呂姓負責人為掩人耳目，不被警方查緝，利用麻將休閒館的名義開設賭場，而入場前須先繳交200元「清潔費」，且會檢查身上有否帶足現金方可進入，賭客間籌碼與現金為1:1兌換。

而為了避免工作人員涉嫌聚眾賭博營利罪，很貼心地放了「武功秘笈」在櫃檯抽屜裏面，希望能讓工作人員全身而退。不過警察字典裡沒有放棄，因為已鎖定你，天下武功無堅不摧，唯快不破，在警方迅雷不及掩耳的突襲下，現場工作人員及賭客也只能乖乖束手就擒。

三重警分局表示，警方在發現有不法之徒利用合法麻將休閒館做為掩護經營賭場後，隨即成立專案小組展開縝密完善的蒐證，向新北地方法院聲請搜索票獲准。

在時機成熟後，於本月8日中午12時許，警方持搜索票前往搜索，當場查獲工作人員2名及賭客23名共25人涉嫌賭博案，當場查扣賭資10萬6600元、抽頭金1萬3000元、籌碼面額4萬8,000元、麻將18副、電動麻將桌9張等證物，全案訊後依賭博罪全案將負責人、工作人員、賭客分別依刑法聚眾賭博營利罪、賭博罪移請新北地檢署偵辦。

三重分局分局長黃南山表示，為維護社會治安，警方積極展開清源3.0專案行動，查緝轄內不法場所揪出治安亂源。若市民有察覺有疑似不法情事，請打110服務專線，由警察到場協助了解。