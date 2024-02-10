19歲星二代歐陽娣娣是資深男星歐陽龍和傅娟的小女兒，近期她跟上兩位姊姊歐陽妮妮和歐陽娜娜的腳步，走入演藝圈，參加選秀節目《創造營亞洲》爭取出道女團的機會，日前最新排名曝光，卻被網友酸「靠姊姊」。

女團選秀節目《創造營亞洲》日前公布最新的一輪排名，可見歐陽娣娣攀升至第三名，目前第一名為泰國選手PAILIU，第二名則是馬來西亞的Elyn梁愉苓；不過歐陽娣娣的名次卻引起網友質疑是「靠姊姊」，紛紛留言狠酸「鐵皇族」、「Emma前三還差不多，實力強的都沒投上去」、「dd（歐陽娣娣）居然第三？不理解」，不過也有粉絲跳出來替她抱不平，認為她實力與外貌都算出眾「人家獲得好評排名第三戳了一群女酸子的心」。

歐陽娣娣於《創造營亞洲》排名第三。（圖／微博）

其實先前初舞台時歐陽娣娣曾被評審老師提及，妳的名字讓我想起一個人，在大陸工作時認識的「妳是歐陽娜娜的親人嗎？」，歐陽娣娣則回應：「是的，她是我姐姐」而其他選手聽聞後也紛紛表示，只聽過歐陽娜娜，不知道歐陽娣娣；對此，歐陽娣娣坦言，自己不是很有名「因為小時候的照片、我的家人，讓很多人都這樣認識我」但希望可以透過節目，讓更多人認識自己。