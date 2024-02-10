桃園大廟「景福宮」位處市中心且鄰近火車站及中正路捷運施工路段，為當地民眾重要的信仰中心，昨天（9日）除夕夜，晚間時段民眾吃完團圓飯後，就陸續到廟裡拜拜，祈求新的一年平安順利，因此湧現大量參拜人車潮，桃園警分局也加派警力實施交通疏導管制，讓民眾能有序的參香，維護大廟周邊交通順暢。

適逢強烈的大陸冷氣團來襲，天氣又濕又冷，民眾家家戶戶慶團圓之際，員警卻頂著寒風細雨執勤，目的就是讓轄區民眾過個平安快樂的農曆新年。

有感於轄區員警維護轄區治安及交通辛勞，景福宮主委簡征潭特地準備熱咖啡及暖暖包慰勞執勤員警，叮囑注意保暖及執勤安全，衷心感謝轄區桃園警分局長期以來，對於景福宮舉辦相關活動全力的協助幫忙，包含之前的慶讚中元水燈排遶境、各項廟慶活動、即將於2月25日（星期日）在中正藝文特區舉行的踩街遶境等活動，都有賴轄區警方協助交通管制疏導，讓活動進行圓滿平順。

桃園警分局分局長吳明彥表示，本次春節連假期間，依據轄區特性對於傳統市場、大賣場、車站、宮廟、交流道等交通節點，規劃警力投入交通疏導管制工作，員警對於違停加強勸導驅離，避免壅塞。如果發現車流壅塞也會立即派員疏導，並連線警察廣播電臺呼籲留意，希望春節期間民眾能安心出門，快樂出遊並平安回家。

這次春節連假期間同時也是警方加強113年重要節日安全維護期間，自2月1日起至15日止，為期15日。過年期間親友團聚餐敘難免小酌幾杯助興，桃園警方特別提醒，千萬要避免酒後駕車，以免樂極生悲，警方在連假期間仍然會針對酒後駕車行為加強取締，切勿以身試法，得不償失！