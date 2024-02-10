韓籍啦啦隊女神李多慧因外型甜美、舞技高超，來台後吹起「李多慧旋風」，她日前受訪透露未來想在台灣長期發展，更放話買台北、台中、高雄的房子。如今恰逢農曆春節，李多慧PO一系列旗袍照並用中文向粉絲拜年。

李多慧昨除夕夜在IG用中文寫下：「喜氣洋洋迎春節！大家農歷新年快樂，祝大家身體健康、笑口常開、恭喜發財。」照片中，李多慧身穿改良過的青花瓷旗袍，前凸後翹的身材、美腿一覽無遺，她還拿著金元寶、「包你爽歪歪」字眼的紅包，後方場景充滿濃厚的春節氣息，有舞獅、鑼鼓等道具。

其實六天前李多慧就PO拍攝這組照片的花絮影片，當時她俏皮地跳夯曲呱呱舞《WOP》，可愛又漂亮的模樣，連女粉絲都說忍不住看100遍；如今李多慧釋出這組旗袍美照，再度掀起熱議，短短不到一天就有22萬讚，網友紛紛留言：「我又沒了」、「好想要原圖放桌面」、「多慧青花旗袍超美」、「這組照片我先珍藏」。