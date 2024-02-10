一名女網友分享，男友最近送她一個二手精品包，她收到後卻每晚做惡夢，夢境都是有個女生來找她討包包，逼問男友包包的來歷，男友含糊其辭說是朋友出清，直到她去廟裡拜拜，師父告訴她包包有問題，她被女鬼纏上了，男友才坦承包包是在網上買的，一位阿姨賣過世女兒的精品包，謎團這才解開，事後他們也聯繫那位阿姨說明狀況，對方決定退款並拿回包包，引起網友討論。

一名女網友在Dcard上分享，男友前陣子送了一個精品包給她，雖然是二手的，但她仍然很開心，但不知道為何，從拿到包包的那天起，她就開始惡夢不斷，每晚都夢到有個女生叫她把包包還回去，詭異現象讓她每天都睡不好，忍不住詢問男友包包的來源，對方卻說是有個朋友急需用錢，就把包包拿出來賣，聽起來包包的來源應該沒問題。

女網友表示，之後她到認識的廟裡拜拜，廟裡的師父說「你那個包包有問題！有個女鬼一直跟著你。」讓她立刻打電話逼問男友，對方才坦承「包包是在網路上跟一個阿姨買的！」那位阿姨的女兒過世了，她想出清女兒奢侈品，結果可能女兒很喜歡這個包，所以就纏住女網友不肯離開。

女網友指出，他們聯繫了賣包的阿姨，告知對方「買包被鬼纏上的狀況」，對方聽了決定將包包帶回家，並退款給他們。原PO也說，她可以理解男友不是故意的，但也因為這次的小插曲，她暫時對精品包沒有任何幻想了。

貼文引起網友討論，「馬上把這故事給男友看，對方悟出一個道理：那就是以後買包，不能二手」、「只能說，要和男友說不要為了送而送，簡單樸實也可以心意滿滿」、「真的是寧可信其有，不可信其無」、「阿姨也蠻好的，可以退款」。