高功率微波（HPM）武器

中國研究團隊開發了一種由4具史特林發動機（Stirling Engine）驅動的高功率微波（HPM）武器。

據《南華早報》（South China Morning Post）報導，這些發動機能將熱能有效轉化為機械能，發揮如反向熱泵般的功能，以助超導線圈產生強度高達4特斯拉（tesla）的磁場。接著利用它來驅動高頻電磁波，而這些電磁波的強度足以壓制無人機、軍機，甚至衛星。

這是世上第一個公開報導，以史特林發動機技術研製的高功率微波武器。它的連續穩態磁場強度達地球磁場的6.8萬倍，接近歐洲大型強子對撞機（Large Hadron Collider，LHC）所產生的磁場強度的一半。而在這武器系統中，史特林發動機能像冰箱般，發揮迅速降溫的關鍵作用。這種武器系統能輕鬆裝上卡車，而與現有技術相比，產生強大磁場的能量消耗顯著降低。

這款微波武器是由西安西北核技術研究所，以及中國科學院電工研究所研發。根據專案團隊的初步測試，它所消耗的能量僅為現有方法所需的1/5，並能連續運作4小時而不會衰減。此外，就算卡車在高速公路上疾馳，作業也不受劇烈振動影響，使敵人定位更難得多。

而中國科學家能設法獲得突破，部分要拜美國前總統川普制裁之賜。