以色列軍隊將進攻加薩南部大城拉法，總理尼坦雅胡下令準備疏散拉法逾百萬巴勒斯坦平民。

以色列拒絕哈瑪斯版停火協議後，目前部隊正準備地面進攻加薩走廊南部大城拉法（Rafah），不過受到國際施壓，以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也已下令軍隊，準備疏散拉法逾百萬巴勒斯坦平民，以降低外界擔憂以軍展開「血洗」的疑慮。

綜合《以色列時報》（Times Of Israel）、路透社報導，以色列9日已準備好進攻拉法，不過總理尼坦雅胡表示，將會先疏散當地逾百萬平民，才會進一步展開地面行動。

圖為遭以色列空襲後的拉法。（圖／美聯社）
圖為遭以色列空襲後的拉法。（圖／美聯社）

尼坦雅胡辦公室發布聲明表示，尼坦雅胡已下令以色列國防軍（IDF）向政府提交從加薩走廊南部疏散巴勒斯坦平民、並消滅拉法哈瑪斯營區的計畫。

聲明表示：「不可能實現消滅哈瑪斯目標的同時，卻留下哈瑪斯在拉法的4個營地。」聲明也提到，「顯然，在拉法的大規模行動需要將平民從戰區撤離」。

尼坦雅胡7日拒絕哈瑪斯提出的新版停火協議，美國總統拜登8日說重話，指出以色列針對哈瑪斯去（2023）年10月突襲以色列的反應「過頭了」，華府不會支持任何未考慮到拉法平民的軍事行動。

以色列總理辦公室發言人海恩瑞希（Tal Heinrich）接受福斯新聞（Fox News）訪問時重申，如果以色列受到國際社會束縛，這將是對全球各地恐怖主義的「公開邀請」。

圖為拉法的臨時帳篷營區，巴勒斯坦孩童的風箏在天空飛揚。（圖／路透社）
圖為拉法的臨時帳篷營區，巴勒斯坦孩童的風箏在天空飛揚。（圖／路透社）

以軍去年底進攻加薩走廊、並下令加薩北部居民撤離至南部，至今已經有超過130萬巴勒斯坦人在拉法避難，由於無法離開巴勒斯坦領土，許多人住在臨時帳篷營地，或是聯合國管理的避難所。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）表示，針對以軍將進攻拉法，當地民眾愈來愈恐慌，因為他們已無處可去。

儘管以色列將先撤離當地平民，不過外界仍擔憂，在拉法如此人口稠密的地區展開軍事行動，仍可能導致大量無辜民眾傷亡。前挪威外交部國務秘書艾基蘭（Jan Egeland）警告，「不容許在巨型難民營開戰」，如果以軍行動擴展至加薩，將會釀成一場「血洗」。

文章來源：PM says IDF must operate in Rafah, but will let civilians evacuate first
文章來源：Israel prepares assault on Rafah, seeks to allay fears of 'bloodbath'
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