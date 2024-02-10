昨（9日）是農曆除夕，是兔年退場龍年上位的最後一天，財信傳媒董事長謝金河在臉書以「龍年出現的第一個徵兆」為題發文，直指世界出現了3個重要的變化。

一、英國「經濟學人」（The Economist）雜誌，過去三年大約在這個時候，都以台灣當封面，恐嚇台灣是地表上最危險的地方，但這次封面卻是陸股的下跌。

二、日經指數在昨日正式越過37000大關，繼續朝1989年的38957點挺進，謝金河直言，「日本股市的好，90%的日本人都不相信。」

三、台股在放假狀態，但很多台灣的投資人都有感覺財富在增值，因為台積電Adr周四（8日）在美國大漲7%，台積電的市值跑到6935億美元，而且，美國的Adr比台灣溢價30%，如果台股有交易，表現一定很壯觀。

此外，英國晶片設計商安謀（ARM）也跟著台積電大漲，謝金河提到，ARM去年以每股51美元上市，台積電和聯發科都成為股東，這次ARM股價一天大漲47%，市值到1167億美元，對台灣的半導體股有很正面的助力。謝金河最後總結，在過去經濟學人不斷唱衰台灣的情況下，台灣的價值一直是低估的。