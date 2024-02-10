台中市警局第一分局公益所警員曾吉彬、馮婕妮及實習生李安翔，日前接獲林姓女子報案，指稱停放在公正路與美村路口的機車，因立機車中柱不慎，導致中柱卡在水溝蓋裡動彈不得，所幸最後在警方協力搬運下，順利將林女的機車成功脫困。

據了解，林女在立機車中柱時，不慎將中柱卡入水溝蓋孔中，林女見狀原本想獨自出力，試圖將機車拉起，但因體型嬌小且力氣不足，費盡所有力氣下，仍無法將機車脫困，一籌莫展之下，只好報警求助。

警員曾吉彬到場時熱血魂上身，平時也有上健身房勤運動的好習慣，便練就了一身好體力，在曾員與實習生協力搬運，一個調整角度，一個用力使勁下，如同拔蘿蔔一樣，沒多久就將林女的機車成功脫困，此舉讓林女佩服不已。

第一分局分局長鍾承志在此提醒民眾，警察工作年節不打烊，如民眾需要協助可撥打「110」報案專線，「110」獲報後將立即派遣警力前往查處，113年加強重要節日安全維護工作以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，員警服務24小時不間斷，警察窩心、民眾安心。