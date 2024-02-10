今（10）日是農曆大年初一，政治人物在網路上向民眾拜年已成常態，甫就任立法院長的國民黨立委韓國瑜也起了個大早發文，寫下，「敬祝大家新年快樂、福祿盈門、心想事成」。不少早起的網友也紛紛點讚，除了向韓拜年，同時也高喊他的成名金句，「勿忘世上苦人多」、「台灣發大財」。

韓國瑜早上8點就發文，高喊「恭賀新禧、龍年大吉！」，同時獻上一首拜年詩，「龍年初一開好運，生龍活虎迎新春；平安富貴龍來到，福運昌龍一整年！」

除此之外，韓國瑜還稱，「跟各位拜個大好年，敬祝大家新年快樂、福祿盈門、心想事成！」該則貼文在短短40分鐘就有超過3000名網友點讚，近300則留言、60次分享。

網友們紛紛回應「新年快樂」，並留言「韓院長初一向您拜年，一直一直跟隨您」、「新年快樂，台灣發大財」、「院長新年快樂，請問院長的春聯哪邊還可以拿的到」、「新年快樂，上了位，莫忘苦人」、「韓院長春聯拿過來！」