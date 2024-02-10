大年初一不少民眾出門走春、拜年，前中央氣象局長鄭明典警告，大年初一西半部地區要注意空污，氣象達人彭啟明也表示，境外來的髒空氣隨著乾冷氣團來報到，空氣變差，敏感族群外出記得戴口罩。

鄭明典凌晨在臉書po出一張今天台灣細懸浮微粒PM2.5濃度分布圖，示警「大年初一，注意空污！」圖片顯示，北部、中部地區PM2.5濃度較高，一大片紅色，中部還有部分地區呈現紫色，空氣品質很差。

今晨台灣西半部PM2.5濃度高。(翻攝自鄭明典臉書)

彭啟明也在臉書發文，今天一早仍低溫，不過境外來的髒空氣隨著乾冷氣團來報到，之前幾天的雨勢把污染物清除，但天氣轉乾，乾冷髒空氣接續報到，有敏感問題的朋友今天外出記得戴上口罩，家裡的空氣清淨機要打開。

環境部表示，今日受強烈大陸冷氣團影響，上海過去24小時細懸浮微粒最高濃度為140微克／立方公尺，東北風可能挾帶境外污染物影響台灣及離島，加上中南部清晨及夜間擴散條件差，也易累積污染物。今早彰化縣二林地區、馬祖、金門地區空氣品質發紅色警示，所有族群應減少在戶外活動，西半部發布橘色提醒，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。