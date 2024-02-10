男星黃偉晉因主持《2024超級巨星紅白藝能大賞》，被質疑對南韓女團LE SSERAFIM開黃腔惹議；如今節目已於9日晚間播出，因此「地瓜球事件」再次掀起討論，而黃偉晉於10日凌晨在Threads解釋脫口「下面」的原因，並表示現在吃地瓜球都用手抓：「請大家一起響應用手拿地瓜球」。

黃偉晉凌晨發文先是解釋，當時之所以會說「下面」這個詞，是因當下LE SSERAFIM吃的是袋裝地瓜球，「時空探員應該要把地瓜球倒在漂亮的盤子上啦，這樣我就會說叉她們旁邊那一顆來吃了，該不會這樣也有事，到底想怎樣！！！！！！！！！！」不理解為何會造成誤會，而他因此有了陰影，稱現在吃地瓜球都有陰影，「竹籤就此從我世界裡廢除！！！！！！！！請大家一起響應用手拿地瓜球？？？？？從今爾後我只用手拿地瓜球」。

不過，即使黃偉晉已經解釋，仍有網友緊咬不放，更貼出黃偉晉之前主持ａ物的片段，狠酸「哇～這個怎麼不是說夾我下面的麻辣臭豆腐，還是我業障重，你是用手抓來吃啊！那我先道歉囉，如果是用筷子吃，筷子也要在你的世界裡廢除！畢竟用你紅白的邏輯說話可能也會出事，到底是怎樣！好了啦，要裝就裝到最後欸。」

黃偉晉發文解釋並親自回應酸民。（圖／黃偉晉Threads）

對此，黃偉晉親自留言回應：「你眼睛還好嗎？那是碗不是杯子，鴨血都並行的哦，好了啦，我知道你要嘴就嘴到最後，我就是這麼的沒在開黃腔我怕你講嗎」，而粉絲很開心看到黃偉晉恢復活力，而他也坦言：「《紅白》還沒播出前，人家哪敢傳那些現場錄影片段解釋東解釋西啊，主持人不做這種違反規則的事啦，但一播出之後，謝謝，火力全開直接Super Lady，這兩個禮拜看到很多人在幫我吵，但是，我還是覺得大家都退下吧辛苦了，我！最！會！吵！」