年節期間大吃大喝，小心飲食太過放縱導致血糖失控。對此，林口長庚醫院新陳代謝暨內分泌科醫師許哲綸引述國外研究指出，三餐飯後各走路15分鐘，比起在其他時間連續走路45分鐘，更能顯著降低整體平均血糖，可說是最簡單的降血糖秘訣。

許哲綸在臉書專頁「許哲綸醫師：新陳代謝，內分泌」發文表示，飯後散步是古老的養生方法，但現代醫學證實，此秘方確實能夠降低糖尿病患者的血糖。他提到，一篇刊載於美國糖尿病學會的研究發現，三餐飯後各走路15分鐘，竟比起在其他時間連續走路45分鐘，更能顯著降低整體平均血糖。

關於此研究發現，許哲綸解釋，原理非常顯而易見，主要是肌肉在收縮時會額外消耗血糖，而散步時腿部肌肉的活動，正好能把飯後升高的血糖消耗掉，因此能讓全日血糖更趨於平穩，平均血糖值也就更低。

然而，若不是在飯後運動，是否就完全沒效？許哲綸說，其實也不會，因為運動本身就能增加肌肉組織的胰島素敏感度，使身體在靜止時，也能更有效率地維持血糖平穩。

至於運動的時長和種類，許哲綸表示，其實也沒有限制，原則上讓身體的肌肉「動越多、動越久」就會有越好的降血糖效果。他並提醒，飯後太激烈的身體活動也可能造成消化不良，運動應量力而為才是正確的做法。

另外，想要穩定血糖，除了適度運動外，營養師彭逸珊先前建議，應多吃蔬菜、維持正常體態、飲食內容多元、注意總醣量與種類，以及若已經達糖尿病階段者，務必遵循醫囑按時服藥，搭配飲食、運動才能更有效控糖。