高雄鹽埕區新樂街市集是高雄過年限定版，許多人走春必逛熱點。不過除夕夜卻傳出攤商員工與客人發生糾紛，不顧一旁逛街民眾，幾名男女爆發肢體衝突，警方獲報到場處理，雖然雙方不提告，但仍被依法送辦。

民眾拍下畫面，幾名男女在射氣球攤位前爆發衝突，雖然一旁有人勸阻，但他們不顧逛街人潮眾多，火氣大到連攤位都受波及。警方於9日晚間11點多接獲報案，到場了解，該遊戲攤負責人郭姓男子表示，消費客人玩射氣球遊戲時，20歲石姓女員工還在射擊範圍而制止射擊，並告知遊戲規則時，導致對方心生不滿，與郭男、石女及另名官姓男員工發生糾紛。

警方到場前涉嫌人已離去，經調閱案發現場周邊監視器，鎖定兩名涉案對象並於3小時內查獲2名20歲、19歲黃姓犯嫌到案，雙方均不提出告訴，且僅有官姓男子臉部紅腫，全案依涉嫌違反社會秩序維護法，將2名員工及2位黃姓男子移請高雄地方法院高雄簡易庭裁處。

鹽埕警分局表示，全力維護「新樂市集」交通與秩序是警方責任，已加派警力加強市集及周邊住商（處）之巡守，不容許有暴力情形發生，警方將嚴正執法。