位於台北市士林區劍南路的「九蓮寺」，今天（10日）大年初一清晨5時許竄出大量濃煙，消防局勤務中心獲報，立即派遣大量人車趕往搶救，警消趕抵時發現現場是一棟3層樓建物，起火點在頂樓並已竄出火舌，隨即布水線灌救，所幸火勢順利撲滅，並未有人員傷亡。

初步了解，本次救災共出動消防車輛11輛、救護車輛1輛、人員30名。現場燃燒的是祭祀用品及一些雜物，燃燒面積5平方公尺，起火原因有待火調人員調查。