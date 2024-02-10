每年過年台北就變成空城，一名網友分享超狂照片，除夕那天搭台北捷運，在中正紀念堂等車的時候，月台上竟然只有3個人在等車，超級空曠的月台畫面，很像回到之前疫情三級警戒、路上都沒有人的景象，引起網友熱烈討論，不少台北人大嘆，北部年味超淡，大家都出國玩。

一名網友昨在臉書社團《路上觀察學院》上分享，除夕的台北像空城，晚上7點半搭台北捷運，在中正紀念堂站等車，月台上竟然只有3個人，和平常擠滿人的狀況形成強對比，讓原PO說「很像之前疫情三級警戒的樣子。」

貼文引起網友討論，不少人分享台北街頭、台北捷運超空曠的畫面，吸引上千人狂讚，「沒見過中正紀念堂這麼少人，平常上班日轉乘人數多的，而且紅線車還會等綠線的旅客轉乘」、「台北整體路況也都是順暢的」、「每到春節感覺這時候才是台北人的天下」、「晚上去逛Costco也超空曠」、「感覺人都集中在彩券行」。

另有台北人表示，北部的年味超淡，很多人都直接出國玩，「真正的台北人幾乎都出國了，不是台北人的都回中南部，所以台北一到春節就是個空城」、「看一下機捷就知道了」、「大家都衝日、 韓旅遊了」。