台中市長盧秀燕10日一早前往台中市北屯區松竹寺發送龍年小紅包，和市民分享年節喜氣。（馮惠宜攝）

台中市長盧秀燕10日一早前往台中市北屯區松竹寺發送龍年小紅包，和市民分享年節喜氣。（馮惠宜攝）

民眾黨前立委蔡壁如日前親自證實，已收到台中市政府派令，為12職等有給職市政顧問，15日正式上任。對此，台中市長盧秀燕大年初一 （10日）到北屯區松竹寺發送龍年小紅包時也親口證實，有主動邀請她，也希望新的生力軍的加入，對於建設台中市更有幫助。

蔡壁如在2024立委選舉中，配合盧秀燕藍白合策略，小輸民進黨立委蔡其昌，卻成功讓藍營台中市立委席次大為躍進，繼小年夜（8日）蔡親自證實，已收到台中市政府派令，15日正式上任，盧秀燕也親口確認這項人事案。

盧秀燕初一一早前往台中市北屯區松竹寺、西區上公舘福德宮、烏日區永興宮參拜祈福，並發送龍年小紅包，祝福市民「福運昌龍」並分享年節喜氣，面對媒體詢問也做出回應。

她表示，用人唯才，希望台中市政府不分黨派，各種人才都有，愛才惜才，因此主動邀請。蔡壁如很有經驗，過去在台北市政府任內就是市府的專職顧問，對於這個角色、職務非常熟悉，也希望新的生力軍的加入，對於建設台中市更有幫助。

另，她也透露自家除夕夜年菜非常有傳統的台灣味，有雞、有魚、有台灣豬肉，還有青菜、長年菜以及年糕。

聽聞市長媽媽來發開運小紅包，民眾頂著寒風一早就來排隊，有伯伯凌晨2點就守在松竹寺，希望有好采頭，接到市長的小紅包也開心和市長合影。