網紅超哥因不滿實況主Toyz嫌他開的日式料理店醋飯難吃，火大使出「超派鐵拳」痛毆，事後以5萬元交保，Toyz則揚言告到底。想不到有高學歷網黃掌握這波流量密碼，把超哥的餐廳當謎片場景，還原在店門口互嗆的橋段並寫下：「吃了超派丼飯，卻不只挨了打，還被大X教訓一頓！」

Toyz與超哥的糾紛發生至今，已有不少網紅到店內朝聖或開箱醋飯，自稱畢業於台灣清華大學外文系的網黃Ellie，在社群PO自己擔任成人片女主角的預告片，場景正是超哥的日式料理餐廳「超甲組海鮮丼飯」，用餐時被一名男子搭訕，後來兩人在店門口談判，模仿Toyz、超哥起衝突的狀況，男子勸說：「我們華人講究的是一個和平，不需要這樣吧。」Ellie冷眼回嗆：「不要在那裡扯哪裡人啦，大家都是人類，為什麼要扯國籍？我只是來吃個飯而已。」

下秒，男子徒手打了Ellie的臀部，隨後場景切換到房間展開激戰，引起網友熱議：「哈哈哈這我會心動買來看劇情耶」、「跟上時事，重點是沒笑場真的很厲害」、「真的超派」、「笑死連A片都來蹭了哈哈哈」。