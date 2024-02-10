桃園市蘆竹區一名呂姓民眾，春節大掃除後，昨天（9日）早上丟垃圾時，不慎將家中黃金及鑽石等物品，丟入垃圾車，當下心急如焚，立即通報尋求協助。

蘆竹區清潔中隊獲報後，隨即透過桃園市垃圾車APP追蹤，確認垃圾車清運路線及車號，並協助引導呂姓民眾，前往欣榮焚化廠，在多位清潔隊員及焚化廠內同仁齊心協助下，在焚化廠傾卸平台搜尋1小時後，幸運地找回了這些黃金項鍊和鑽戒，初估市價超過20萬元。

環保局表示，呂姓民眾心急如焚，出動一家四口找尋黃金，與清潔隊員忍著撲鼻的惡臭，如海底撈針一般，仔細翻找，所幸天助自助，老天爺也疼惜熱心的人，終於尋回具有紀念意義的金戒指、金手環、鑽石戒指等，讓失主鬆了口氣，可以開心過年，呂姓民眾表示非常感謝熱心服務的清潔隊幫忙。

市值20萬元的黃金、鑽石戒指順利尋回。（翻攝畫面）

環保局呼籲，民眾在廢棄物或大型家具排出或者清理之前，務必和家人檢查確認是否有留存貴重物品、重要物品，勿用垃圾袋打包避免混淆。年節期間垃圾量大，清潔隊員辛勞忙碌中看到民眾失而復得的開心神情，覺得非常有成就感。