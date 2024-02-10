年節期間大吃大喝，有些人已經開始胃不舒服，對此，醫師表示，胃發炎時要少吃湯湯水水的食物，即使吃粥也要吃黏稠的粥，此外，有研究顯示，苦茶油、蜂蜜有助抑制胃幽門桿菌，與修復胃壁受損黏膜，都很適合在空腹時用來「養胃」。

腎臟科醫師江守山上「57健康同學會」節目時，被主持人嚴立婷問到吃苦茶油可以護胃嗎？她的阿嬤都叫她要喝苦茶油來保護胃部？江守山說，「可以，而且是有科學根據的。」

江守山說，有國科會支持的研究顯示，苦茶油中的古茶素本身有抑制胃幽門桿菌效果，而感染胃幽門桿菌，已被證實可能誘發胃癌，另蜂蜜對護胃研究就更多了，蜂蜜不但廣泛抑制大多數細菌外，對胃幽門桿菌也有抑制效果，在病人胃潰瘍情況下，給他吃蜂蜜，胃潰瘍會修復的比較快、恢復比較好。

江守山說，苦茶油與蜂蜜都是非常「養胃」的食物，但他要勸大家若要以此「養胃」要空腹吃，「如果你裝了一肚子食物，再加入蜂蜜（、苦茶油）進去能幹嘛 呢？蜂蜜進去就不知跑哪裡去，（護胃）效果也會打折扣。」

至於胃部已經不適了、胃酸多，吃粥會比較好嗎？萬芳醫院消化內科醫師吳明順說，胃酸過多者若再吃湯湯水水的食物，會更不舒服，若要吃粥就要吃黏稠的粥。

營養師許瓊月則說，胃不好的人，可適量補充高麗菜，高麗菜有維生素U，可幫助修復胃黏膜，而胡蘿蔔、南瓜有維生素A也能幫助我們修復黏膜細胞，黑白木耳有膠質，蘋果皮有好的果膠，都很適合胃部功能不好的人食用。