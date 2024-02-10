過年發紅包給父母、長輩、晚輩等，究竟包多少比較吉利？首先紅包金額必須是雙數，給父母、公婆可以包3600、6600元等，小孩1000、1200元。但是數字8諧音近似「別」、「掰」，所以包8000是忌諱，千萬要避免。

根據《ETtoday》報導，紅包數字代表祝福，要包雙數，給長輩紅包，包括父母、公婆、祖父母等，可以包3600、6000、6600以及1萬元等；給小孩子的紅包，可以選1000、1200、2000元；親朋好友的小孩，則包600、1000元；同事、鄰居小孩可包200元或是不包。

報導指出，雙數代表好事成雙、吉祥如意，但要注意開頭不能是單數，例如3000、7000、9000元，特別要注意的是，數字8雖然是雙數，有「發」的意思，但同時諧音也近似「別」、「掰」，所以包8000元是一種忌諱，犯了諧音禁忌。

另外，命理師楊登嵙分享，拿到的紅包可以放枕頭下睡覺，壓歲錢在初五以前千萬不要花，這是「發財金」，過完年再將壓歲錢存到銀行戶頭，能帶來好財運。