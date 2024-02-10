適逢農曆春節到來，不少民眾會買刮刮樂試手氣，而位在台北市西門町的「發樂發旗艦投注站 」就超級旺，在昨（9）日小年夜，連續有兩組民眾都刮出「2,000萬超級紅包」百萬大獎，分別是一對年輕夫妻，跟2名年輕男子。

據台彩表示，夫妻先是買了一張面額300元的刮刮樂，就中了2,000元，遂決定繼續試手氣，再買「2,000萬超級紅包」，看到店裡擺著7隻招財貓，原本想選一張7號，但當時已經沒有7號的刮刮樂了，就改用數的數到第7張，一刮開就幸運中了百萬大獎。

而另外一組得獎者也是結伴來刮，2年輕男子到彩券行一起出資買了一張「2,000萬超級紅包」，結果就幸運刮出百萬大獎，這兩名男子非常開心，還請現場所有顧客一杯珍珠奶茶，將氣氛炒得非常熱。

據台彩官網顯示，「2,000萬超級紅包」有8個頭獎2,000萬元、10個200萬元+賓士休旅車、1,000個100萬元。截至昨日，已刮出1個2,000萬元、1個200萬元+賓士休旅車、136個100萬元。