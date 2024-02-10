大年初一是農曆年的第一天，不少春節禁忌必須注意，避開壞運迎福氣。《Skyscanner》整理出「8大過年禁忌」，例如不要動剪刀和針線，一不小心恐剪斷財路，或是掃地要往內掃、也不要倒垃圾，才不會把財運掃出門，把錢留在家裡。

1、不動刀剪及針線

傳統觀念中視刀、剪為利器，若在大年初一使用，新的一年容易出現皮肉傷，還有一說法是，用指甲剪或剪刀恐斷財路，建議民眾還是少碰，別跟錢過不去。

2、避免打破東西

打破東西意味「破財」，記得年前應收好杯子、碗、盤、碟等各種易碎品，也要提醒孩童多加注意，若是不小心打破，就趕緊唸吉祥話「歲歲平安」。

3、早上別洗澡、洗頭

大年初一盡量避免早上洗澡、洗頭，據說容易洗掉一年的財運，除夕夜就應將自己梳洗乾淨，也能去除霉運。

4、掃地往內掃

春節期間有不少親友來拜年，地板就容易被踩髒，民眾清潔掃地時，應由外往內掃，才不會把錢財掃出門，此外也不要倒垃圾，表示將金銀財寶留在家裡。

5、避免看醫生、吃藥

據說春節期間吃藥看病，新的一年健康運恐變差，不過身體若是極度不適，別為了不觸碰禁忌而硬撐，現代人有不少高血壓等慢性疾病，藥物還是必須每天服用，該禁忌盡量避免即可。

6、紅包送禮不能是單數

好禮都要成雙，過年包紅包一定要雙數，例如880元、2000元，送禮也是如此，例如鳳梨酥禮盒最好12入，因為單數金額在傳統禮數上較不吉利。

7、不可罵人或說不吉利的話

長輩若在過年罵小孩，表示新的一年小朋友會持續挨罵，只要孩子不是表現太頑皮，父母都會盡量忍下來。至於不說不吉利的話，例如「死」字，過年期間是極大禁忌。

8、欠錢不欠過年

春節代表嶄新的開始，壞事應隨一年的結束而消逝，若是有欠別人錢財，最好在年前還清，讓自己無債一身輕，以新的開始向下一年邁進。