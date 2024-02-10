農曆春節對國人來說，是相當重要的日子，為使民眾能安全度過佳節，國軍官兵完成戰備輪值規劃，確保國家安全無罅隙，其中肩負臺海空防作戰重要任務的空軍部隊，全體官兵以最高標準，落實各項戰演訓任務，只要命令一下，戰機會在最短時間內升空，防空飛彈完成戰備狀態，確保中華民國空防安全。

空軍一聯隊IDF戰機起飛。（軍聞社提供）

近年來中共持續在我周邊海、空域侵擾，應對共軍機艦繞臺與遠海長航訓練，已成為國軍常態性任務，位處東部第一線的空軍第五聯隊官兵，時刻保持警覺，針對任何侵犯我空域的行為，他們駕駛F-16V戰機升空，快速採取反應，確保領空安全。

飛行員進行任務提示。(軍聞社提供)

飛行員進行任務提示。(軍聞社提供)

此外，身處臺海第一線空防的天駒部隊，是由空軍第一、三聯隊輪流駐防，不僅需進行防空攔截及聯合作戰任務，於原駐地的警戒室，仍有官兵24小時輪值，做好立即升空的準備，天駒部隊也因位處澎湖，戰機只要升空就能立即前往臺海中線執行戰備，空中攔截、監控任務的壓力不在話下，每位飛官透過平時的勤訓精練，才能在任務來臨時，展現捍衛領空的實力與決心。

飛行員完成各項設備確認後，準備滑出機堡。(軍聞社提供)

防空飛彈部隊官兵執行戰備操演。(軍聞社提供)

所謂「空戰出英雄，地勤一半功」，戰機在空中翱翔、守護領空，除了仰賴飛行員高超的戰技，在飛機維護、武器掛載，或是油料補給等工作，也需要所有基地地勤人員各司其職的配合，絕不容許任何一個環節有所疏漏，讓戰機發揮最大戰力。

此外，擔負地區防空作戰重任的防空飛彈部隊時刻保持高度警戒應處，官兵弟兄姐妹於春節期間戰備不停歇，透過想定目標實施戰備演練，接獲命令隨即進入戰術位置，將天弓三型飛彈發射架迅速展開，進入發射程序，使官兵熟稔程序、步驟及要領，提升整體防空戰力，發揮「早期預警、統一指管、重層攔截、有效防護」聯合防空作戰效能。