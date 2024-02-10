農曆年間不肖歹徒看準民眾領到年終獎金，因而招攬賭客賭博謀取暴利，台中市警方日前破獲德州撲克職業賭場，29歲王姓嫌犯承租商暗自經營地下賭場，賺取高額抽頭金，不但高薪聘請豪乳辣妹擔任荷官發牌，更在賭場內擺放黃色「一路發財乖乖」，仍遭警方查獲，全案依違反《刑法》賭博、《社會秩序維護法》，移送台中地檢署偵辦。

台中市警六分局偵查隊日前針對轄內商業辦公大樓清查租戶，發現轄內某商辦1家掛名科技公司的承租戶，出入狀況異常，不像正常公司白天上下班，不但晚上出入複雜，並且都是由戶內1名年輕人下樓將訪客帶入，因而引起警方注意。

警方立即展開蒐證，發現夜間出入多為年輕男性，且每日僅有少數女子進入，研判該處疑經營地下職業賭場，經偵查隊員警持搜索票進入查緝，當場查獲29歲王姓犯嫌及工作人員4名，另現場12名賭客，涉嫌經營及參與地下德州撲克職業賭場賭博，賭桌檯面上有籌碼、賭具、撲克牌、計時器，宛如德州撲克競技比賽現場，檯面上賭客籌碼價值達新台幣175萬元。

員警執行搜索，發現王姓犯嫌在窗戶邊擺放多包黃色「一路發財乖乖」，借其諧音讓賭場生意興隆，更高薪聘請豪乳辣妹擔任荷官發牌，並在賭場旁佈置招待所空間，提供酒水、餐飲供賭客飲食，猶如國外賭廳般享受，然魔高一尺、道高一丈，仍遭警方查獲，全案依違反刑法賭博、社會秩序維護法，移送台中地檢署偵辦。