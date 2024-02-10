佛州當地時間9日下午，一架載有5人的小飛機試圖緊急降落佛州西南部75號州際公路（Interstate 75）時，撞上公路上一輛轎車，引發大爆炸、機身陷入火海，機上2名乘客喪命、3人受傷，這起事故也導致公路南下路段封閉。

一架載有5人的小飛機9日墜毀在佛州西南部75號州際公路（Interstate 75）。

美聯社報導，事故發生在佛州當地時間9日下午3時15分，一架龐巴迪Bombardier Challenger 600型飛機墜毀在縱貫美國南北交通要道之一的75號州際公路，機上一共載有5人。

這架小飛機於當地時間9日下午1時從俄亥俄州立大學（Ohio State University）的一座機場起飛，準備飛往佛州那不勒斯機場（Naples Airport）。那不勒斯機場管理局發言人金恩（Robin King）表示，機師通知塔台2顆引擎故障，要求緊急降落，不過塔台不久後就與飛機失去聯繫，接著機場工作人員就看到幾英里外的洲際公路上冒出濃重黑煙。

他說消防人員到現場灌救後救出機上3名乘客。

當時在75號州際公路上駕車的目擊者沃克爾（Brianna Walker）描述，小飛機墜落時拽向前方車輛，並一頭撞上公路的牆面，她描述和前方轎車就差幾秒鐘的距離，「機翼粉碎了這輛車」，小飛機墜毀後發出巨大爆炸聲響及火勢，飛機殘骸在公路上四散。

一架龐巴迪Bombardier Challenger 600型飛機墜毀在美國75號州際公路。

她說，她們目睹小飛機即將撞上高速公路，因此提前將車停在路邊，「飛機在我們頭上只有幾英寸的距離」，「它急速右轉，滑過高速公路」。

沃克爾心有餘悸表示：「感覺很超現實，就像電影，我們距離死亡只有幾秒之隔」。

小飛機墜毀，影響75號州際公路（Interstate 75）南向路段通行。

美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board, NTSB）及美國聯邦航空總署（FAA）正在調查事故原因，這起意外也釀成75號州際公路南向路段封閉。