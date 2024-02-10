「我又沒有不舒服，幹嘛要做檢查？」一名男子因看不清楚想配眼鏡，卻在眼科檢查時，發現罹患糖尿病，心想乾脆也去處理痔瘡，又意外發現得了直腸癌，直接領了重大傷病卡回家，醫師表示，很多人都覺得自己沒有不適，幹嘛要做檢查，事實上等有不舒服的時候，壞東西的份量都不小了。

秀傳紀念醫院大腸直腸外科主治醫師林安仁在臉書粉專痔瘡專科中部唯一女醫 - 林安仁PO文分享上述B先生（化名）案例，她指，Ｂ先生自覺身體還行，年紀大了體力比較差，人比較累也很合理。

林安仁指，Ｂ先生因為視力下降，以為自己老花，去看眼科想配新眼鏡，結果意外檢查出糖尿病，積極控制下，很快穩定了血糖，也讓他知道該正視自己的身體警訊，於是來大腸直腸外科門診就診。

林安仁指，肛門鏡檢查她看到Ｂ先生很「澎湃」的痔瘡組織，他很乾脆地約了 微創痔瘡手術，及人生首次大腸鏡檢查，「既然要面對問題，就一次搞定吧！」

林安仁指，檢查當日，我們在Ｂ先生直腸看到一顆小小瘜肉，用大腸鏡摘除掉；後續痔瘡手術很順利，隔天輕鬆返家，過兩天，她的手機收到醫院簡訊「異常值通知」，Ｂ先生的息肉竟然是初期癌症。

林安仁指，回診時，她告知Ｂ先生這個消息；Ｂ先生乍聽這個消息非常震驚，但很快就釋懷地說「還好我有來看痔瘡呢！不然要這壞東西要長到多大顆？」

林安仁指，針對小而表淺的初期癌症，我們的癌症團隊諮詢內視鏡粘膜下剝離術的專家李炯宏醫師，用內視鏡切除乾淨，佐以積極追蹤，完全沒有恢復期，也沒有任何腹部傷口。

林安仁指，很多人尤其長輩都會說「我又沒有不舒服，幹嘛要做檢查？」事實上，等有不舒服的時候，壞東西的份量都不小啦，及早接受糞便潛血檢查 或是大腸鏡檢查，小小的息肉只要內視鏡就可以處理，杜絕以後癌變的可能。

義大癌治療醫院內科部副部長、胃腸肝膽科主任曾政豪表示，有大腸癌家族史、嗜吃燒烤類紅肉、有三高病史者，較一般人更好發大腸癌，發病年齡也較早，在表現上，早期大腸癌幾乎沒有症狀，若有血便、大便變細、體重減輕、臉色蒼白、貧血等症狀，病程多已是中晚期。